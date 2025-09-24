La Selección Mexicana tiene su agenda llena este 2025. De cara al cierre del año, eligieron a cuatro combinados de Conmebol como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo.

En los primeros días del mes de octubre el Tri se medirá a Colombia y Ecuador. Posteriormente, en la Fecha FIFA de noviembre harán lo propio frente a Uruguay y Paraguay. Pese a que no se ha confirmado algún rival para el siguiente año, hay muchas posibilidades de enfrentarse a dos leyendas del futbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿México se enfrentará a Messi y Cristiano?

México desea enfrentarse a selecciones top el próximo año previo al inicio del Mundial 2026. Se habla de que Alemania y España están en la agenda de la Federación mexicana de Futbol (FMF).

No obstante, una de las noticias que mayor expectativa ha generado es la opción de que el Tricolor le haga frente a Portugal y Cristiano Ronaldo en el partido de la reinauguración del Estadio Azteca que se tiene contemplado para marzo.

Otro encuentro que sin duda serviría mucho a Javier Aguirre es ante la Francia de Kylian Mbappé en Estados Unidos. Varios medios galos señalaron en semanas anteriores que Les Bleus buscan un par de choques amistosos con los anfitriones de la Copa del Mundo y la Selección Mexicana sería una de sus principales opciones.

Y el broche de oro en la preparación del combinado verde se daría ante la vigente campeona mundial: Argentina. La Albiceleste ha intentado varias veces medirse al Tricolor, pero por cuestiones de agenda no se concretaban.

Sin embargo, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), recién infirmó que la selección de Argentina ya tiene confirmado un encuentro ante los mexicanos 15 días antes de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026.