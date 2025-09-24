Las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026 han comenzado con la difícil tarea de la planeación de su preparación, donde deberán encontrar rivales para llegar con ritmo a la competencia.

Una de ellas es la vigente campeona Argentina, que han estado insistiendo en enfrentarse a México, combinado que para este año ya tiene su agenda completamente llena. No obstante, el próximo año podría llevarse a cabo el encuentro.

Lee también ¿Qué fue de Jimena Álvarez y dónde trabaja ahora la excomentarista de Televisa Deportes?

¿México se enfrentará a Argentina en 2026?

Los dirigentes de la AFA querían a la Selección Mexicana como uno de los rivales de Argentina para la Fecha FIFA de octubre o noviembre. Sin embargo, el Tricolor ya tiene compromisos en eses meses.

Para el año que viene también era complicado que se llevara a cabo el enfrentamiento, ya que la intención de la FMF es que el equipo de Javier Aguirre se mida a un par de potencias europeas.

Se manejaron las posibilidades de Alemania, España y Portugal, que habría sido la elegida para que esté en el juego de la reinauguración del Estadio Azteca en un juego contemplado para marzo.

No obstante, la Albiceleste sigue aferrada a medirse a México y habrían conseguido un duelo de preparación un par de semanas antes de la inauguración de la Copa del Mundo.

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, recién infirmó que el combinado argentino ya habría cerrado el partido contra el Tri en suelo estadounidense. También harían lo propio contra Honduras.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, confirmó el partido contra México antes del Mundial 2026. Foto: @afa

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”, señaló Tapia.

Chiqui Tapia aseguró que principalmente el enfrentamiento ante México servirá mucho a los dirigidos por Lionel Scaloni, debido a que podrán saber de qué están hechos para intentar defender su corona.

“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final”, finalizó.