Julián Quiñones brilla con golazo en la Copa del Rey de Campeones y manda mensaje al 'Vasco'

Julián Quiñones sigue demostrando su calidad en el futbol de Arabia Saudita. El delantero colombiano nacionalizado mexicano lideró al Al-Qadisiya en su triunfo por 1-3 frente al Al-Orobah, asegurando el pase a los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones saudi.

Este tanto, su tercero en los últimos cuatro partidos, consolida su gran momento bajo la dirección del español Míchel, exentrenador de Pumas.

En su estadía en la Liga saudí, Julián ha competido de cerca con figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Sin embargo, su futuro con la Selección Mexicana genera incertidumbre.

¿Cómo fue el gol de Julian Quiñones?

Su gol al minuto 9 abrió el camino de la victoria, mostrando velocidad, potencia y precisión para evitar el fuera de juego, entrar al área y cruzar el balón ante el portero rival.

La actuación de Quiñones, quien recibió un pase clave del portugués Otávio tras una recuperación defensiva, fue determinante para el resultado.

هدف! ⚽️

— rياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 24, 2025

Su capacidad para definir con calma frente al arco rival destacó una vez más su valía. El exjugador de América y Atlas vive un momento dulce.

El partido no fue sencillo. Al-Orobah empató al minuto 16, pero el Al-Qadisiya retomó la ventaja con un gol de Nacho Fernández al 35’. En la segunda mitad, Musab Al-Juwaryr selló el marcador con un penal al 69’.

Javier Aguirre, técnico del Tri, no ha incluido a Quiñones en sus últimas convocatorias, lo que ha desatado rumores sobre su lugar en el esquema rumbo al Mundial 2026.

Reportes sugieren que el ‘Vasco’ no está plenamente convencido del aporte del naturalizado mexicano en su sistema táctico, a pesar de su sólido desempeño en su club.

Este nuevo golazo, sin embargo, es un mensaje claro: Quiñones no se rinde y busca ganarse un puesto en la Copa del Mundo. Su capacidad para brillar en momentos clave, como en este partido de copa, pone presión sobre Aguirre. ¿Podrá el técnico ignorar los números y la calidad de Quiñones?