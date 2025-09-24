A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolística comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a vibrar con la expectativa de un evento que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Las redes sociales amplían esta emoción, con debates sobre los estadios, las figuras emergentes y el impacto cultural que tendrá este evento.

Este martes, la FIFA elevó la expectativa al anunciar los nombres de las tres mascotas oficiales del torneo, aunque aún no se han revelado sus diseños.

¿Cómo fue el anuncio que hizo la FIFA sobre las mascotas del Mundial 2026?

En un video compartido en redes sociales con la frase “Las cosas buenas vienen de a tres...”, el organismo dio un adelanto que ha generado gran entusiasmo entre los aficionados, sin confirmar una fecha específica para la presentación oficial de las mascotas.

Las cosas buenas vienen de a tres... 👀 pic.twitter.com/qQVWYYz1xT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 23, 2025

El segundo video publicado por la FIFA reveló los nombres de las mascotas: Maple, Zayu y Clutch.

Cada una representa a una de las sedes del Mundial. Maple, con su característico color rojo, simboliza a Canadá; Zayu, en tono verde, representa a México; y Clutch, de color azul, encarna a Estados Unidos.

“Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026!” escribió la FIFA en su publicación, acompañada de un clip que muestra las siluetas de las mascotas, manteniendo el misterio sobre su apariencia final.

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026! 🙌 pic.twitter.com/VRnVHyG0sW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 24, 2025

Aunque no se ha precisado cuándo se dará a conocer el diseño de las mascotas, algunos rumores sugieren que podría ser durante la próxima fecha FIFA, que inicia el 11 de octubre. Esta especulación ha incrementado la expectativa, ya que las mascotas suelen ser un elemento icónico que conecta emocionalmente con los aficionados y refleja la identidad cultural de las sedes.

La elección de los nombres y colores de Maple, Zayu y Clutch parece estar inspirada en elementos representativos de cada país, prometiendo diseños que capturen la esencia de Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, que actualmente está en remodelación y se espera que reabra en marzo del próximo año.