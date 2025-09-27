Luego de la escandalosa goleada que sufrió Guillermo Ochoa en su debut con el AEL Limassol de Chipre (5-0), se esperaba que su segundo encuentro terminara con resultados alentadores para el mexicano.

Sobre todo, porque se presentaba ahora en su territorio, el Alphamega Stadium. Pero, no fue así, debido a que una vez más el cuadro del guardameta nacional se quedó con las ganas de sumar de a tres.

El conjunto del canterano del América perdió de nueva cuenta, en esta ocasión por 2-0, ante el Akritas Chlorakas. Los goles cayeron en la segunda mitad del duelo, al minuto 66 y 76, ambos anotados por Andreas Athanasiou,

¿Cómo fueron los goles que le anotaron hoy a Memo Ochoa?

Es importante decir que a comparación al primer partido de Paco Memo en Chipre, en este si tuvo un par de intervenciones que salvaron al Limassol de que la derrota hubiera sido más abultada.

Sin embargo, el ataque rival supo doblegar la mala defensa que protege el arco de Ochoa, por lo que el guardameta de 40 años de edad, no pudo evitar el nuevo descalabro de los suyos.

Con esto, Ochoa, quien sueña con asistir a su sexta Copa del Mundo, registra siete goles en contra en dos partidos con su nuevo equipo en Europa. Duro arranque para el mexicano.

Paco Memo suma dos derrotas con el AEL Limassol FC de Chipre. Foto: Especial

Ahora el cuadro de Ochoa se olvida de momento de la Liga, ya que a media semana debutarán en el torneo de Copa, donde la ilusión es comenzar a enderezar el rumbo del equipo. Hay muchas posibilidades de que el mexicano sea titular.

Cabe destacar que Guillermo Ochoa tiene en la mira estar en el Mundial 2026, se que llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Javier Aguirre le puso como condición tener actividad y, pese a las derrotas, está cumpliendo con su parte.