El futbol mexicano ha sido testigo de grandes historias de hermandad, pero no todas son color de rosa.

Ramón Morales, leyenda de las Chivas y exseleccionado nacional, compartió en el podcast 'El RePortero', con Yosgart Gutiérrez, un episodio inolvidable en el que la rivalidad en la cancha lo llevó a mentarle la madre a su hermano, Carlos Adrián Morales.

Este incidente, ocurrido durante un partido profesional, dejó una anécdota que mezcla pasión, competencia y un toque de humor familiar.

¿Cómo le fue a Ramón Morales con la Selección Mexicana en los Mundiales?

Ramoncito tuvo una destacada carrera con la Selección Mexicana. Participó en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, dejando huella especialmente en el primero.

En 2002, jugó los cuatro partidos de México, destacando con un pase para gol a Jared Borgetti en la victoria 2-1 contra Ecuador.

En 2006, participó en dos encuentros, uno como titular.

Su trayectoria lo convirtió en un ícono del futbol mexicano, pero su relación con su hermano Carlos Adrián, también futbolista profesional, tuvo un momento de fricción que aún resuena.

Durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez, el ex portero preguntó a Ramón si alguna vez había tenido un roce con su hermano en la cancha.

¿Por cuál motivo le mentó la ma... a su hermano?

Ramoncito no dudó en contar la historia: “Él a mí (le dio una patada) y se la rayé, le dije la parte que te toca…”.

El incidente ocurrió en el Estadio Jalisco, durante un partido donde ambos se enfrentaron. Según Morales, todo comenzó con un tiro de esquina. Carlos Adrián salió al rebote, y Ramón intentó engañarlo con un amague hacia el centro.

Sin embargo, Carlos respondió con un rodillazo que Ramón describió como un “dormilón”, dejándolo en el suelo.

La adrenalina del momento y la falta no marcada por el árbitro encendieron los ánimos. Mientras Carlos le gritaba “levántate, ni te toqué, ca...”, Ramón, furioso, pensó para sí mismo: “hijo de tu pin... madre, la parte que te toca”.

Ramón reveló que el golpe en el muslo lo dejó fuera de las canchas durante dos semanas. “Dos partidos fuera, le digo ‘por tu pinche culpa’”, comentó entre risas.