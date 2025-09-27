Antonio de Valdés vivió un episodio de salud que lo llevó de emergencia al hospital, un episodio que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del periodismo deportivo.

A sus 64 años, esta figura de Televisa y TUDN, con una carrera que abarca casi cuatro décadas en los medios de comunicación, ha narrado eventos de talla mundial como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Series Mundiales y más de 30 Super Bowls.

Sin embargo, un dolor de estómago aparentemente insignificante puso en pausa su trabajo y reveló una condición médica potencialmente mortal.

En el podcast 'Amigos', junto a su colega Enrique Burak, De Valdés compartió los detalles de su experiencia.

¿Por qué motivo fue hospitalizado de emergencia Antonio De Valdés?

Todo comenzó con un malestar estomacal que inicialmente minimizó.

Al buscar atención médica, los doctores descubrieron no solo piedras en la vesícula biliar, responsables del dolor, sino también tres aneurismas en sus arterias.

Estas protuberancias en las paredes arteriales son peligrosas, ya que su ruptura puede causar hemorragias internas fatales.

“Fue algo severo”, admitió De Valdés, pero señaló que las piedras en la vesícula “lo salvaron”, ya que el dolor lo obligó a actuar a tiempo.

La intervención médica fue inmediata: una cirugía de emergencia para remover las piedras en la vesícula, junto con evaluaciones adicionales para los aneurismas.