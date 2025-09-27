Cada vez es menos el tiempo de espera para que se dé el silbatazo inicial en el Mundial 2026. El Estadio Azteca será escenario de la inauguración, la tercera en su historia, situación que genera muchas expectativas, debido a que el inmueble está siendo remodelado.

Se sabe que la obra va en tiempo y forma. Incluso se habla de que será en marzo próximo cuando se reabran sus puertas con un partido amistoso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

Los trabajos de remodelación del Estadio Azteca van a marchas forzadas para entregar la obra en la fecha pactada y en redes sociales se han filtrado varias imágenes, dejando claro que hay zonas que desaparecieron en su totalidad para que se construyeran nuevas.

Uno de los principales atractivos será un palco de un par de pisos que recibirá a personas importantes durante la Copa del Mundo, aunado a que la salida de los vestidores se dará por un nuevo túnel.

No obstante, otra de las cosas que más destacará del nuevo Coloso de Santa Úrsula es la fachada que tendrá, ya que trascendió que le colocarán paneles de luces led que se iluminarán con la más alta tecnología.

Los trabajos de remodelación del Estadio Azteca trabajan a marcha forzada. Foto: Especial

Y en redes sociales se filtraron un par de fotografía donde ya se le ve a los trabajadores en las obras de la parte alta de la fachada del inmueble, lo que deja entrever que pronto se colocaran las luces.

El Estadio Azteca, que en los próximos años se le conocerá como Banorte, será escenario de la inauguración del Mundial 2026 y tres partidos más, un par de ellos con la Selección Mexicana. Uno de ellos será como parte de los dieciseisavos de final del campeonato que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.