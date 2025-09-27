Jesús Corona es uno de los mejores porteros que ha surgido en el futbol mexicano. A sus 44 años, el cancerbero está viviendo su último torneo como profesional, debido a que una vez que concluya su participación, guardará los guantes.

Una de las espinas que tiene Chuy es el que no pudo jugar un Mundial. No obstante, él es parte del máximo logro del futbol mexicano, debido a que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

¿Qué portero debe ser titular con México en Mundial 2026?

José de Jesús Corona acompañó a la Selección Mexicana entres Mundiales: Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Lamentablemente para su causa, en ninguno de ellos pudo ser el titular.

El canterano del Atlas siempre estuvo a la sombra de Guillermo Ochoa, que en los últimos dos lo dejó en la banca. De cara a la Copa del Mundo de 2026, Chuy no tiene duda de quién debe de ser el meta indiscutido del Tri.

Corona aseguró que, pese a que hay posibilidades de que Paco Memo dispute su sexto Mundial, la realidad es que debe ser elegido el que está en mejor momento y ese es Luis Malagón.

“Si el Mundial fuera mañana Malagón es la mejor opción que tenemos. Veo listo a Malagón para la presión de la portería del Tri”, dijo en una charla que tuvo con ESPN.

Chuy Corona dijo que no hay duda de que Luis Malagón deber ser portero titular de México en Mundial 2026. Foto: Imago7

De momento, el cancerbero del América luce inamovible en el marco del seleccionado nacional. Detrás de él, aparece Tala Rangel, que con Chivas ha tenido buenas actuaciones y es sabido que es del gusto de Javier Aguirre.

Pese a que todo parece indicar que Guillermo Ochoa ocupará el tercer sitio de convocados, la realidad es que no es nada seguro. El meta de 40 años recién fichó con el AEL Limassol de Chipre, donde suma un par de derrotas.