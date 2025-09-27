El jugador del América, Henry Martín, atraviesa una crisis que ha desatado especulaciones y rumores en el entorno del futbol mexicano.

El delantero, pieza clave en el Tricampeonato de las Águilas, no logra recuperar su nivel óptimo debido a lesiones recurrentes y un bajo rendimiento que lo tienen contra las cuerdas.

Según información reciente, el atacante habría recurrido a métodos poco convencionales, como la magia negra o limpiezas espirituales, en un intento desesperado por superar su mala racha.

¿Quién reveló la información sobre la actualidad de Henry Martín?

El reportero Aldo Farías reveló detalles sorprendentes sobre la situación de Martín.

“Henry llegó a un punto en el que empezó a buscar respuestas ‘abstractas’, respuestas del ‘más allá’. Él ya empezó a buscar una especie de guía espiritual, alguna especie de limpia, incluso cuestionando si alguien no le puso algo”, aseguró Farías.

Estas declaraciones han generado revuelo, pues el jugador estaría explorando opciones místicas ante la falta de resultados en el campo.

A sus 32 años, Henry Martín es reconocido por su disciplina, cuidado físico y enfoque profesional. Sin embargo, como señaló Farías, “se cuida, sabe de alimentación, es un jugador culto, hace todo al pie de la letra y nada más no regresa a su estado óptimo”.

Esta frustración lo habría llevado a considerar que factores externos, como un posible “embrujo”, podrían estar afectando su desempeño.

La situación de Martín se agrava con su reciente lesión. El 13 de septiembre, el América emitió un comunicado confirmando que el delantero estará fuera de las canchas de una a cuatro semanas, lo que lo relegaría a las últimas jornadas del Apertura 2025, siempre y cuando su recuperación sea exitosa.