A la Selección Mexicana Sub-20 le ha gustado sufrir en el Mundial de la categoría que se está realizando en Chile. En sus dos partidos, el Tricolor ha iniciado ganando, pero en ambos sacó el dramático empate.

Ante Brasil fue un partidos bastante duro y cerrado, donde ninguno de los combinados deseaba arriesgar de más. Ante España no cambió mucho la situación, el único cambio rescatable fue que despertó Gilberto Mora, quien anotó un doblete.

¿Cómo reaccionó la prensa de España con Gilberto Mora?

Desde la previa del choque entre México y España la prensa ibérica ya había advertido que se debía tener mucho cuidado con la joya mexicana Gilberto Mora, quien pese a sus 16 años muestra frialdad y muchas condiciones en la cancha.

Y en el partido los pronósticos fueron acertados, debido a que el canterano de Xolos fue un dolor de cabeza para La Furia Roja, logrando arrebatarles el triunfo con sus dos goles para el 2-2 final.

La prensa de España reaccionó de esta manera a los dos goles de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20. Foto: Especial

Tras el resultado varios medios de comunicación españoles se rindieron ante Gil Mora, a quien calificaron como el mejor futbolista de la Selección Mexicana y con un futuro promisorio.

El Diario AS publicó: "La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo", aunado a que bautizaron a Mora como "la perla".

Por su parte, Estadio Deportivo le dedicó estas palabras a Gilberto: “Luego, empataría con un golazo que inició la remontada frustrada por la estrella del Club Tijuana. Todos descontentos y al borde de la eliminación, lo que les haría volver antes a casa”.

Por su parte, Mundo Deportivo reportó: "frustró la remontada de España"; mientras que Sport decidió ponerle un nuevo apodo a Gilberto Mora, ya que lo llamaron: "crackito".