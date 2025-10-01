Las redes sociales que suelen ser espacios de conexión y expresión, se han convertido en un terreno fértil para el odio y la violencia, especialmente contra las mujeres.

En México, donde la violencia de género es una problemática alarmante, las plataformas digitales suelen ser un reflejo de esta realidad, amplificando agresiones que van desde insultos hasta amenazas de muerte.

La violencia digital contra las mujeres no solo afecta su bienestar emocional, sino que también perpetúa un entorno de miedo y hostilidad.

En un país donde los feminicidios y la violencia machista son una constante, las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo, dando voz a agresores que, amparados en el anonimato, atacan sin consecuencias.

Este contexto enmarca el reciente caso de la conductora Mariazel, quien ha alzado la voz contra las amenazas que recibió.

La presentadora de TUDN, de 43 años, es una carismática conductora y actriz también conocida por su participación en el programa de comedia 'Me Caigo de Risa' de Televisa y como talento destacado de los programas deportivos de la misma cadena.

Su trayectoria en los medios la ha convertido en una figura querida por el público, gracias a su versatilidad y carisma al cubrir eventos deportivos, especialmente de futbol, y por su espontaneidad en el entretenimiento familiar.

Su presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida profesional y personal, la ha acercado a miles de seguidores, pero también la ha expuesto a agresiones.

¿Qué tipo de amenazas recibió la conductora de TUDN, Mariazel?

Recientemente, Mariazel reveló haber recibido una grave amenaza de muerte a través de redes sociales.

En un mensaje compartido en su cuenta de Facebook, la conductora denunció que un usuario le escribió: “Pronto tu cabeza aparecerá en una hielera”.

La amenaza, sin motivo aparente, parece ser una expresión de odio injustificado hacia la presentadora. Mariazel decidió hacer público el incidente para visibilizar la violencia digital que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres, y exigir respeto en estos espacios.

“Ojalá algún día las redes solo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo. Y mientras tanto, gracias infinitas a quienes eligen la bondad y me acompañan con cariño. Ustedes hacen la diferencia”, expresó en su publicación.

Aunque Mariazel inicialmente evitó compartir pruebas directas por temor a que su cuenta de Facebook fuera suspendida, como ocurrió en el pasado, más tarde publicó en Instagram una captura del mensaje ofensivo, señalando que provenía de un perfil identificado como Octavio Betancourt.