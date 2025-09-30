México sacó un empate importante contra Brasil durante el debut en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. Uno de los jugadores que, como era de esperarse, más reflectores tuvo encima fue Gilberto Mora.

El futbolista de 16 años fue de los más destacado en el terreno de juego, por lo que pinta para ser de lo mejor del combinado nacional en el campeonato. De cara al partido contra España de este miércoles, más de un ibérico pide precaución con el canterano de Xolos.

¿Qué dice la prensa española de Gilberto Mora?

La Selección Mexicana Sub-20 cuenta con muchos prospectos que ya cuentan con experiencia en Primera División. Uno de ellos es Gilberto Mora, la joya del futbol nacional que genera muchas expectativas.

Y no sólo en el país están pendientes de lo que Mora hace en el campo, ya que previo al juego contra España, la prensa le ha dedicado varios análisis al elemento de 16 años del Tricolor.

"Gilberto Mora será la mayor amenaza para España en el partido de mañana. Solo tiene 16 años, pero el mediapunta mexicano es la estrella de su selección y ya tiene experiencia en la máxima élite.

Gilberto Mora tuvo una destacada actuación contra Brasil en el debut durante el Mundial Sub-20. Foto: Especial

"Los de Paco Gallardo no lo tendrán fácil, ya que la Selección Mexicana es una potencia en la categoría y cuentan con un Gilberto Mora capaz de marcar las diferencias", se lee en el periódico AS.

Por su parte, Mundo Deportivo destacó a Gilberto Mora como un jugador diferente y que usualmente no se ven muchos como él. Aseguró que tiene mucho futuro por delante.

"Perfil como mediocampista ofensivo con buen manejo de balón, visión de juego y movilidad lo deja en el radar de clubes europeos emergentes. No todos los días aparece un jugador con tanto potencial a tan corta edad; Mora todavía tiene mucho por mostrar y el mundo futbolístico lo mira con expectativa", se lee.