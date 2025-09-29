Incluido a México, las cuatro selecciones del Grupo C han disputado ya su primer partido del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

En el caso del combinado nacional, cuentan con un punto tras igualar condiciones ante Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Punto que supo a triunfo pues el gol de la paridad llegó al minuto 86, luego de un cabezazo de Diego Ochoa tras un córner de Gilberto Mora.

México Sub-20 en su debut contra Brasil Foto: @miseleccionsubs

Los dirigidos por Eduardo Arce se encuentran en el Grupo C del certamen, que ya muestra sorpresas en apenas dos partidos jugados. Por lo que el cierre de el mismo pinta para estar apretado.

¿Cómo va el Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20?

De los cuatro países, Marruecos fue el único que pudo ganar en su presentación en el torneo, 2-0 frente a España en un partido que en la previa ponía como favoritos a los europeos.

Esto coloca a los marroquís como punteros del grupo, y a los españoles los sitúa en el fondo del mismo. Aunque ambas selecciones tienen chances de clasificar a la siguiente ronda.

El empate puso a México como segundo lugar momentáneo, y a Brasil como terceros, aunque los dos con un punto, por lo que ninguno tiene ninguna ventaja todavía.

Ahora, el Tri tendrá que buscar sus primeros tres puntos de la Copa Mundial el miércoles 1 de octubre ante España. Lo que los pondría en una posición sumamente favorable de cara a superar la Fase de Grupos.

El Tricolor debuta este domingo contra Brasil en la edición 2025 de la Copa Mundial Sub-20 | FOTO: Imago7

Los brasileños harán lo propio con Marruecos, y de no logarlo, los africanos estarían prácticamente clasificados a la fase de eliminación.

