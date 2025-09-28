El antiguo estadio Azteca entró en un proceso de remodelación en junio de 2024 de cara a la Copa del Mundo del próximo año. Esto para cumplir con los estándares que pone la FIFA para los recintos del torneo.

Ahora, después de un año y cuatro meses, los avances en el coloso de Santa Úrsula siguen su marcha, aunque con unas recientes imágenes expuestas en redes sociales, preocupan a más de un aficionado.

¿Cómo va la remodelación del Estadio Banorte?

Durante el Mundial de 2026, el estadio Banorte pasará a llamarse 'Estadio Ciudad de México', debido a que la misma FIFA no permite que lleven nombres de marcas bajo ninguna circunstancia.

Ante las siguientes imágenes de las tribunas, más de un usuario de internet cuestionó el trabajo de los encargados de la remodelación de la que es casa del América.

Foto:@MXESTADIOS

Foto:@MXESTADIOS

Estas secciones que se aprecian en las fotos son de las butacas, y parte del césped. Como se sabe, el estadio debe tener zonas especificas 'hospatality', así como cambiar los antiguos palcos que tenían, y aumentar un poco su capacidad de espectadores.

Algunos de los comentarios de crítica que estas fotos recibieron, fueron:

Ya se ve avance pero están atrasadísimos: falta colar media grada, exteriores, embutacado y la cancha es un asco.



No descarto papelón de Azcárraga. — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) September 28, 2025

Se ve igual de culero que a principio de año jajajaj no mamen, que no traen lana para meterle la manita de gato o que? — Nico (@echelon7792) September 28, 2025

Mmmm, según en marzo juegan contra Portugal ahí, así que debe estar listo máximo para febrero, en 5 meses. O será que van a andar pasando albañiles con carretillas a medio partido? — Angel Alberto (@PROFESOR_PIRULO) September 28, 2025

"Si saben los que lo remodelan que el Mundial empieza en Junio y lo tienen que tener terminado a finales de Marzo????", "Madres...8 meses no les va a dar...O meten turnos triples o adiós partido".

"Ese estadio no estará ni de chiste listo para el 11 de Junio de 2025. Tal vez sea momento de que analicen cambiar la sede de los partidos programados en CDMX. El retraso en la obra es brutal."entre muchos otros más, que reflejaban preocupación ante el estado actual de la cancha.

Avances del Estadio Banorte / Foto:@MXESTADIOS

