México vs Brasil Sub 20: EN VIVO – Sigue aquí el minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial

Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto a minuto del partido entre México y Brasil, correspondiente al debut para el Tri en el Grupo C del Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en punto de las 17:00 horas.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce, llega con altas expectativas al torneo por la calidad que esta generación de jugadores posee.

Con talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, el conjunto nacional buscará sumar su primera victoria ante el combinado sudamericano.

México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuáles son los títulos que ha ganado el Tricolor en torneos con límite de edad?

Sigue todas las acciones del partido entre México y Brasil del Mundial Sub-20

#Sub20 | ¡A nada del debut en el Mundial! 😤📸



Ya llegamos al Estadio Nacional en Santiago para enfrentarnos a Brasil. 🇲🇽🆚🇧🇷#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/jsOWlTCOGX — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

¡Los elegidos para iniciar el camino al sueño! 🙏



Esta es la alineación de esta tarde para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. 🔥🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/MBGdPZ8gWy — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️¡Llegó la hora, arranca nuestro debut en el Mundial!



A dejarlo todo en la cancha contra Brasil.



🇧🇷 0-0 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/vROgftVVAZ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️10' ¡Goooooool!



Abrimos el marcador gracias a un tanto de Alexéi Domínguez luego de una atajada del arquero brasileño a un cabezazo de Tahiel.



🇧🇷 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️12' ¡Iba a ser un golazo!



Gran jugada de nuestro equipo que termina con un fierrazo de Gil Mora que pasa apenas desviado del marco rival.



🇧🇷 0-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 | Acá les dejo el GOOOOOL con el que abrimos el marcador en nuestro debut ante Brasil en el Mundial.



Alexéi luego de una gran jugada entre Gil Mora y Tahiel Jiménez.#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/AoZqbbbwTG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️ 21' Gol de Brasil. Se empata el marcador con gol de Coutinho.



🇧🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

#Sub20 |⏱️36' Así luce nuestro muchacho repartiendo el queso en el duelo ante Brasil. 😜



🇧🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/qZ5iSwNJTh — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Partido cerrado e igualado al descanso. ⚽



Empate entre nuestra Selección y Brasil tras 45' minutos del debut Mundialista. 👏#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/IkhR2EWrmK — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

¡Arranca la segunda mitad! 🔥



¡Con todo en estos 45 minutos! 🙌



💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/Etc6YpnPVo — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 |⏱️55' ¡Ceeerca!



Disparo de Gil Mora que pasa desviado del marco brasileño.



🇧🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 |⏱️63' Cambios de nuestro equipo.



Salen Diego Sánchez y Tahiel Jiménez



Entran Amaury Morales y Oswaldo Virgen



🇧🇷 1-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 |⏱️81' Cambio de nuestro equipo.



Sale César Garza y entra Iker Fimbres



🇧🇷 2-1 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 |⏱️ 85' ¡Goooooooooooooool! 🤩



Diego Ochoa empata el partido con un espectacular cabezazo.



🇧🇷 2-2 🇲🇽#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

#Sub20 | ¡Grítenlo, Incondicionales!🤩🇲🇽



Con este gol empatamos el marcador ante Brasil en el Mundial.



GOLAZO de Diego Ochoa. 💥#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️pic.twitter.com/ypg7WfUdC6 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

Aquí no se deja de luchar. 😤🇲🇽



Comenzamos nuestra participación en Chile 2025 con un empate ante Brasil. 🇧🇷



¡Aún queda mucho camino, venga equipo!



https://t.co/wP2A0RUt6W 📰✍🏻#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/ie5CiIhKIo — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 29, 2025

Selección Mexicana 04:10 PM México vs Brasil Sub 20: EN VIVO – Sigue aquí el minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial

Lee también ¿Por qué Alejandro Zendejas juega con Estados Unidos y no con México?