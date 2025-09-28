Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto a minuto del partido entre México y Brasil, correspondiente al debut para el Tri en el Grupo C del Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en punto de las 17:00 horas.
El conjunto dirigido por Eduardo Arce, llega con altas expectativas al torneo por la calidad que esta generación de jugadores posee.
Con talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, el conjunto nacional buscará sumar su primera victoria ante el combinado sudamericano.
Lee también Selección Mexicana: ¿Cuáles son los títulos que ha ganado el Tricolor en torneos con límite de edad?
Sigue todas las acciones del partido entre México y Brasil del Mundial Sub-20
Selección Mexicana 04:10 PM
México vs Brasil Sub 20: EN VIVO – Sigue aquí el minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial
Lee también ¿Por qué Alejandro Zendejas juega con Estados Unidos y no con México?