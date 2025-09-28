Amigos de llevaremos las acciones del minuto a minuto del partido entre México y Brasil, correspondiente al debut para el Tri en el Grupo C del Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en punto de las 17:00 horas.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce, llega con altas expectativas al torneo por la calidad que esta generación de jugadores posee.

Con talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, el conjunto nacional buscará sumar su primera victoria ante el combinado sudamericano.

México es la tercera selección más cara en la Copa del Mundo Sub 20. FOTO: @miseleccionsubs
Sigue todas las acciones del partido entre México y Brasil del Mundial Sub-20

Selección Mexicana 04:10 PM

México vs Brasil Sub 20: EN VIVO – Sigue aquí el minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial

Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido a México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA?

Selección Mexicana

El día que el seleccionado Ramón Morales le mentó la ma... a su hermano Carlos Adrián

Selección Mexicana

