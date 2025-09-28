El icónico número 10 del América hoy reposa en la espalda del mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien vive uno de sus mejores momentos con la institución azulcrema.

A certified GOLAZO to highlight a two-goal night from Alex Zendejas! 🤩 pic.twitter.com/FPOSHHgEHO — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 28, 2025

Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua el extremo americanista creció y se desarrolló como futbolista profesional en los Estados Unidos. Durante su juventud obtuvo la nacionalidad estadounidense y es por ello que tuvo en sus manos la oportunidad de elegir entre la selección de las barras y las estrellas y la mexicana, inclinándose por la primera.

Zendejas vio acción con las selecciones menores de ambos países. Fue compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf, celebrado en 2015. Tras su incorporación a las Chivas en 2016, el atacante se comprometió a rechazar las convocatorias estadounidenses en vías de mantener la ideología del equipo de jugar únicamente con jugadores mexicanos, pero fue hasta 2023 cuando el Tricolor volteó a verlo, a pesar de haber formado parte del proceso olímpico para los Juegos de Verano de Tokio 2020 (celebrados en 2021 debido a la pandemia del COVID-19).

Fue en 2021 cuando el hoy jugador del América fue convocado por la selección mayor de México. Zendejas jugó en partidos de carácter amistoso, pero sin notificar a la FIFA del cambio de federación. Esto provocó que el órgano rector abriera una investigación a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) respecto al caso Zendejas, debido a una violación a las normas internacionales de la FIFA.

En 2022 los abogados del futbolista anunciaron que Zendejas haría el cambio definitivo a la selección de los Estados Unidos. En enero de 2023 la FIFA suspendió los resultados de los dos partidos amistosos que jugó Zendejas (Ecuador en 2021 y Guatemala en 2023), además de una multa de 230 mil pesos mexicanos.

Desde enero del 2023 Zendejas defiende la selección mayor de las barras y las estrellas, con quienes suma 13 encuentros disputados y un par de goles en su haber. Zendejas anotó en su última aparición con los Estados Unidos