Este domingo México hace su debut en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, en su edición 2025 celebrada en Chile. El conjunto Tricolor hará regreso a la justa tras no clasificar a Argentina 2023, en donde Uruguay se proclamó campeón.

Hoy comienza el camino. Hoy es el primer paso por el sueño. 🙏



Incondicionales... ¡#HoyJugamos ante Brasil en el debut del Mundial Sub-20! 🔥#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/YxJWNbWsHZ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

La Selección Mexicana verá acción en su decimoséptima Copa del Mundo Sub-20, que ha tenido 24 ediciones desde 1977 en donde el cuadro azteca obtuvo su mejor resultado. En aquel primer Mundial — celebrado en Túnez — el equipo mexicano fue subcampeón tras perder 9-8 en penales ante la extinta Unión Soviética.

Lee también Copa del Mundo: ¿Cuál es la edición en la que más goles se han anotado?

Desde entonces México no logró superar los Cuartos de Final e incluso se perdió las ediciones de Chile 1987 (no clasificó), Arabia Saudita 1989 (suspendido por Los Cachirules), Qatar 1995 (no clasificó), Argentina 2001 (no clasificó), Países Bajos 2005 (no clasificó) y Egipto 2009 (no clasificó); hasta que en Colombia 2011 se quedaron con el bronce tras derrotar (3-1) a Francia.

El Tricolor volvió a caer en un bache en donde no ha vuelto a avanzar de los cuartos de final e incluso se perdió la ya mencionada edición del 2023, disputada en Argentina. En Chile 2025, con una prometedora generación, México buscará trascender en el torneo de selecciones con límite de edad.

Lee también David Faitelson enlista a los 10 mejores porteros mexicanos de la historia

En 65 juegos de Copa Mundial Sub-20 México ha ganado 22 de ellos, para una efectividad del 33.85 por ciento, ha empatado en 18 ocasiones y acumula 25 descalabros. En cuanto a goles refiere, la Selección Mexicana ha marcado 90 tantos y recibido 72 en su portería.