Con 48 selecciones participantes en la edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA, a celebrarse en Norteamérica, es prácticamente un hecho que romperá la marca que se estableció apenas en Qatar 2022.

La primera Copa del Mundo celebrada en territorio árabe se encargó de desplazar a Francia 1998 como la edición con más goles anotados. En 2022 se marcaron 172 tantos, superando por un solo gol la cuota del último Mundial del siglo XX.

Curiosamente fue la selección francesa la que más goles anotó en Qatar con 16, lo que representa el 9.30 por ciento de todos los goles de aquel Mundial. Le siguieron Argentina con 15 goles e Inglaterra con 13.

Costa Rica fue el país que más tantos recibió en su portería con 13, el 7.56 por ciento de todos los goles anotados en Qatar 2022 los recibió el hoy portero de Pumas, Keylor Navas.

Entre las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950 se anotaron 312 goles, promediando 78 goles por edición. Fue en Suiza 1954 cuando por primera vez se marcaron más de 100 tantos en una Copa del Mundo con 140, cifra que cayó en Suecia 1958 (126).

En la década de los 60s volvió a caer la cuota goleadora. Entre Chile 1962 y Alemania 1974 no se consiguió superar la centena de goles en cada edición. Argentina 1978 fue el Mundial que rebasó, apenas por un par de anotaciones, los 100 tantos. Desde entonces ninguna Copa del Mundo bajó de los 100 goles anotados, situación que empata con el aumento de 24 participantes en España 1982 y posteriormente a 32, en Francia 1998.

A Qatar 2022 le queda menos de un año de presumir ser el Mundial con más goles en la historia. Norteamérica 2026 apunta a destrozar la cifra con el aumento a 48 selecciones participantes.