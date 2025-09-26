El 19 de julio de 1966 el mítico estadio de Wembley fue testigo de un acontecimiento que parecía irrepetible en la historia de la Copa del Mundo. México saltaba a la cancha con un experimentado guardameta que aquella tarde se adjudicó el apodo de Cinco Copas.

Antonio Félix Carbajal Rodríguez, conocido como La Tota, fue elegido por Ignacio Trelles como el portero titular para enfrentar a la selección de Uruguay. Con 37 años, un mes y 12 días de edad, el guanajuatense y emblemático guardameta del León se convertía en el único ser humano en jugar en cinco ediciones distintas del Mundial de futbol de la FIFA.

Fueron 32 largos años en donde Carbajal fue el único futbolista con cinco mundiales disputados. Fue hasta la Copa del Mundo de Francia 1998 cuando el alemán Lothar Mattäus alcanzó al histórico portero mexicano en mundiales disputados, además de ser el primer jugador de campo que lograba esta marca.

Como si se tratase de un capricho meramente mexicano, la lista de siete futbolistas que han sido convocados a cinco Copas del Mundo incluye a cuatro elementos nacidos en México: Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, quien solo ha visto acción en tres de ellos.

La lista la completan los históricos romperredes del Siglo XXI, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes — junto a Guillermo Ochoa — están en vías de recibir su sexta convocatoria mundialista en la edición 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de Messi y Cristiano, las seis Copas del Mundo de Guillermo Ochoa carecerán de tanto valor como el del argentino y el portugués ya que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Memo se quedó en la banca.

La imponente marca de Cristiano Ronaldo

Si bien, jugar en una Copa del Mundo es difícil para cualquier futbolista en el planeta, disputar cinco es una proeza que solo virtuosos como Cristiano Ronaldo han podido lograr. Ahora, anotar en un Mundial es el sueño de todo futbolista y el astro portugués llevó esto a un nivel casi imposible de superar.

Cristiano ha logrado anotar en cada una de las Copas del Mundo en las que ha participado. El luso comenzó su cuota goleadora en Alemania 2006 con un tanto ante Irán y repitió la cifra en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Fue en Rusia 2018 en donde Cristiano marcó la mitad de sus goles mundialistas. El hat-trick ante España y el tanto contra Marruecos cerraron su cuenta en cuatro tantos, solo para hacer historia cuatro años más tarde en Qatar 2022 en donde, con un gol ante Ghana, se convirtió en el único futbolista con gol en cinco Copas del Mundo.