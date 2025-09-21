México Sub-20: Horario y canales para ver EN VIVO el juego contra Brasil este domingo 28 de septiembre

México hará su presentación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA este domingo 28 de septiembre cuando enfrente a Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Ñuñóa, Chile.

La Selección Mexicana dirigida por Eduardo Arce presume una generación con experiencia en el futbol de primera división con nombres como Gilberto Mora — quien ya ha sido convocado a la selección mayor —, Elías Montiel y Obed Vargas, entre otros jóvenes con los que México buscará trascender en el torneo.

Luego de no clasificar a la edición del 2023, celebrada en Argentina, el Tricolor busca mejorar sus actuaciones en Copa Mundial. La selección nacional, pese a que acudió a Polonia 2019, no gana un partido mundialista desde Corea del Sur 2017 en donde llegaron hasta los cuartos de final.

Lee también ¿Quién es el futbolista más joven que ha disputado un Mundial con México?

México presume un histórico segundo lugar en Túnez 1977, primera edición de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA. En aquella ocasión, México perdió la final ante la extinta Unión Soviética. Desde entonces, la selección mexicana ha tenido actuaciones grises en estos mundiales, salvo por la edición de Colombia 2011 cuando México conquistó el tercer lugar, venciendo a Francia.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre México y Brasil en el Mundial Sub 20?

Los partidos de México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tendrán transmisión a través de televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cómo le va al Tricolor en el Estadio Azteca en Copas del Mundo?