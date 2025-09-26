David Faitelson es fanático de dar su punto de vista en su cuenta de X y con motivo de su reciente entrevista con Jesús Corona, quien se retirará del futbol profesional, optó por enlistar a los que, para él, son los 10 mejores porteros mexicanos de la historia.

El periodista y comentarista de TUDN compartió una foto con ‘Chuy’ Corona, a quien ubicó en la octava posición de su listado, solo por encima de Jaime “Tubo” Gómez y Adolfo Ríos.

Para Faitelson, el mejor portero mexicano de la historia es Jorge Campos, seguido de Pablo Larios y Guillermo Ochoa, situación que despertó molestia en la caja de comentarios en donde reclamaron que Corona debería tener un mejor lugar en el listado por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El listado lo continúan, en ese orden, Antonio ‘La Tota’ Carbajal, Ignacio Calderón, Oscar Pérez y Oswaldo Sánchez en la séptima posición, por delante de Corona.