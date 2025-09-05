En los últimos tres años, Alejandro Zendejas ha sido uno de los jugadores más destacados en el futbol mexicano. No obstante, sorprendía mucho que Mauricio Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos no lo tenía en cuenta.

Desde el año pasado, el mediocampista del América era descartado en las convocatorias de su combinado, lo que hacía suponer que se perdería el Mundial 2026. Para la Fecha FIFA de septiembre apareció su nombre y peleará por un puesto en la lista final.

Lee también Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco apostaban caballos en concentración de Selección Mexicana

¿Zendejas jugará el Mundial 2026?

Este sábado Estados Unidos se medirá a Corea del Sur en partido de preparación con miras a la Copa del Mundo. El cuadro de las Barras y las Estrellas, comparado con la pasado Copa Oro, tendrá a todas sus estrellas disponibles.

Sorprendió mucho que uno de los llamados fue el de Alejandro Zendejas, ‘10’ de las Águilas, quien se convirtió en uno de los líderes en la plantilla que logró el tricampeonato de la Liga MX.

Pese a que no lo ha tenido mucho en cuenta, el entrenador de los norteamericanos, el argentino Mauricio Pochettino señaló que el mexicoestadounidense tiene muchas posibilidades de estar en la lista final para el Mundial 2026.

“Es un jugador que nosotros valoramos mucho y que sí, estoy de acuerdo contigo que es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, es un jugador que se conecta muy bien y que tiene muy buena sintonía con todo el grupo. Es un jugador interesante, esperemos que como nada está decidido, todos tienen la chance, por supuesto Alejandro (Zendejas) tiene la chance y va a tener la chance de poder estar”, comentó Pochettino.

Alejandro Zendejas es uno de los jugadores más importantes del América. Foto: Imago7

Además, previo al partido ante los coreanos, el estratega sudamericano reveló que en la pasada convocatoria decidió dejar afuera a Zendejas, ya que pensó que estaría con los azulcremas en el Mundial de Clubes.

Bueno, muchas veces no depende de los jugadores, depende de nuestro gusto y de lo que nosotros entendemos como estructurar un equipo para tener un equilibrio determinado. Por diferentes razones, la World Cup no estuvo, nosotros pensábamos que podía tener la posibilidad de clasificar para la Club World Cup. Y bueno, al final quedaron fuera contra Los Ángeles (LAFC), en ese momento ya nosotros habíamos decidido el roster y así que no tuvo la posibilidad de venir”, comentó.