La Selección Mexicana de futbol buscará un título más en categorías inferiores en la edición 2025 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. El Tricolor suma tres campeonatos importantes en torneos con límite de edad y buscará el cuarto en tierras andinas.

México conquistó la gloria mundial el 2 de octubre del 2005 cuando la generación de Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Héctor Moreno venció a Brasil en la Final de la Copa Mundial Sub-17 2005 que se disputó en Perú. Aquél era el máximo logro del futbol mexicano a nivel selección desde el título en la Copa Confederaciones 1999 en donde también se venció a Brasil, en selección mayor.

Lee también ¿Por qué Alejandro Zendejas juega con Estados Unidos y no con México?

Pese a que los torneos con límite de edad impiden que se repitan ciclos, México se alzaría con su segundo título mundial en 2011 cuando una nueva camada, dirigida por Raúl Gutiérrez, alcanzó la gloria en territorio mexicano. El Estadio Azteca fue testigo de la victoria de México sobre Uruguay, que consagró a México como potencia en selecciones menores en aquel entonces.

Apenas un año más tarde, México conquistó su mayor logro en selecciones menores. El mítico estadio de Wembley fue el recinto en donde la Selección Mexicana Sub-23 se colgó el histórico oro olímpico tras vencer a Brasil con un doblete de Oribe Peralta, quien reforzó al Tricolor para la justa veraniega.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido a México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA?

México en categoría Sub-20 ya ha disputado una final, misma que perdió ante la extinta Unión Soviética en Túnez 1977. Además, obtuvo el tercer lugar en Colombia 2011 tras vencer a Francia.