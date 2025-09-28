Con el gol de Raúl Jiménez ante el Aston Villa en la Jornada 6 de la Premier League, el '9' logró un hito histórico para un delantero de México.

Seis decenas de goles en el máximo circuito inglés. Lo que provocó que David Faitelson se rindiera en elogios ante el ex del América.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Raúl Jiménez?

A través de sus redes sociales, el periodista de TUDN hizo una reflexión acerca de lo conseguido por Raúl en Inglaterra, y por si fuera poco, lo puso entre sus primeros cinco mejores delanteros en la historia del futbol mexicano.

"Raúl Jiménez sigue haciendo historia en el mayor nivel posible del juego. Es el tercer mejor goleador mexicano en Europa, solo por detrás de Hugo Sánchez y de “Chicharito” Hernández, pero con la diferencia que ha hecho la mayor parte de sus goles en Inglaterra… Para mí, top-5 de todos los tiempos en el futbol mexicano…", se lee en su publicación.

El canterano de las Águilas brilló en Premier League desde su etapa con Wolves, donde vivió sus mejores años, y logró anotar 57 goles en 166 partidos. Con el Fulham, el mexicano lleva 23 tantos en 80 encuentros.

Es importante destacar que Faitelson aprecia lo hecho también por Hugo Sánchez, y sobre todo Javier Hernández, que sigue por delante de Jiménez, al menos para el controversial comunicador.

