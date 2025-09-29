La Selección Mexicana Sub-20 debutó con un agónico empate a dos goles ante Brasil, en el Mundial de Chile 2025, correspondiente al Grupo C del torneo.
El equipo dirigido por Eduardo Arce abrió el marcador con un gol de Alexéi Domínguez al minuto 11 del primer tiempo. Sin embargo, los juveniles brasileños le dieron la vuelta al partido con los tantos de Rafael Coutinho y Luighi.
Fue al 86', cuando Diego Ochoa remató de cabeza tras un tiro de esquina de Gilberto Mora para rescatar un valioso punto para la Selección Nacional.
¿Cuándo vuelve a jugar México?
La Selección Mexicana volverá a la actividad en la Copa del Mundo Sub-20 el próximo miércoles, cuando se enfrente a España. Otro dura prueba para un equipo que mostró buenas cosa ante Brasil.
El segundo partido del Grupo C está pactado para arrancar a las 14:00 horas (horario del Centro de México), y se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Las expectativas con este combinado nacional son altas, debido a la calidad de talentos que posee. Jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos, el Tri buscará su primera victoria del torneo internacional.
