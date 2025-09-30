El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, en el caso de las televisoras en México, comienzan a definir sus campañas para buscar atraer a los espectadores. Hasta el momento, ni Televisa o TV Azteca han revelado las suyas.

No obstante, lo que sí han hecho ambas empresas es contratar talento para llegar con todo a la Copa del Mundo. Y justo en el Ajusco estarían planeando el que, de concretarse, será un duro golpe sobre la mesa: el Perro Bermúdez.

Lee también México Sub-20: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial de Chile?

¿Perro Bermúdez trabajará en TV Azteca?

En el pasado era impensable ver a Enrique Bermúdez trabajando junto a Christian Martinoli, Luis García y el resto del equipo de TV Azteca. El Perro siempre fue uno de los más fieles y recalcitrantes adeptos de Televisa.

No obstante, el año anterior se dio a conocer que el legendario cronista había dejado de pertenecer a la empresa de Emilio Azcárraga Jean, por lo que iniciaría una nueva etapa en los medios de comunicación tras más de 50 años en la misma empresa.

En Televisa le impusieron una cláusula de no competencia a Bermúdez de la Serna para que no trabajara en otro medio durante un año, misma que está por concluir en los días siguiente. Esto significa que pronto se dará el regreso del Perro a la televisión.

El Perro Bermúdez y Christian Martinoli tiene una buena relación. Foto: Especial

En los últimos días ha estado muy fuerte el rumor sobre una posible incorporación del Perro Bermúdez a TV Azteca, donde narraría los juegos del Mundial 2026 junto a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Sin embargo, de momento se desconoce si ya tiene una oferta formar el comunicador para comenzar a trabajar en una televisora que a lo largo de su carrera no se cansó de criticar, sobre todo cuando estaba al frente José Ramón Fernández.

Lo que es una realidad es que Enrique Bermúdez ya tiene un ofrecimiento para regresar a las narraciones, donde se reencontraría con Raúl Orvañanos: Fox. Se sabe que la nueva marca que también se transmite por la plataforma Tubi desea tener entre sus filas al comentaristas, quien no ha tomado aún una decisión respecto a su futuro.