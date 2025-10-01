La Selección Mexicana Sub-20 encaró su segunda prueba de fuego, siendo la siempre difícil España el rival en turno. Luego del empate ante Brasil en el debut, hab´+ia muchas expectativas puestas sobre los jugadores tricolores.

Uno de los que sin duda se roba los reflectores es Gilberto Mora, futbolista de 16 años que es seguido de cerca por varios visores. En el duelo ante La Furia Roja demostró frialdad frente al portero rival para abrir el marcador.

¿Cómo fue el gol de Gilberto Mora ante España?

Desde el primer partido del Mundial Sub-20 ante Brasil, Gilberto Mora ya había mostrado varios destellos de su talento en la cancha, aunque no lo pudo plasmar con una anotación. Ante España, en un partido bastante cerrado, dejó claro que no le pesan los escenarios difíciles.

Luego de que México se salvó de un penalti al utilizar la revisión con la tarjeta verde, el equipo de Eduardo Arce comenzó a dominar el esférico, pero les estaba costando mucho trabajo generar peligro.

Fue hasta el minuto 31 cuando Gil Mora tomó el esférico por la banda izquierda y se lanzó al ataque y sirvió el balón a Alexéi Domínguez, quien se percató de que el canterano de los Xolos continuó con la jugada y le filtró el balón.

Mora quedó mano a mano ante el portero ibérico y, pese a sus 16 años, mostró una frialdad para definir, debido a que dio unos pasaos y después eligió colocar su remate en el costado derecho.

Con este tanto, la Selección Mexicana Sub-20 se fue delante de manera parcial en el marcador. Los jugadores nacionales festejaron de manera eufórica la anotación. Lamentablemente para la causa, España lograría el empate antes de que concluyera el primer tiempo.