Antonio "La Tota" Carbajal no solo fue el primer jugador en disputar cinco Copas del Mundo, también fue el portero que más goles recibió en la historia del torneo con un total de 25.

Entre 1950 y 1966, Carbajal defendió el arco mexicano en once partidos mundialistas. En Brasil 1950, recibió cuatro goles ante Yugoslavia. En Suiza 1954, fueron seis más en dos encuentros. Suecia 1958 le dejó cinco tantos en tres partidos. En Chile 1962, sumó seis goles en tres juegos, y en Inglaterra 1966 cerró su ciclo con cuatro más en dos duelos.

Los 25 goles que le anotaron no fueron producto de errores individuales, sino reflejo de un equipo que aún buscaba un estilo de juego en el escenario internacional. México, en ese entonces, era un invitado modesto en la fiesta del futbol.

A pesar de los marcadores adversos, "La Tota" nunca perdió el respeto de sus rivales ni de su afición. Su liderazgo, temple y capacidad para mantenerse en el máximo nivel durante 16 años lo convirtieron en un símbolo del balompié mexicano.

El exjugador de Chivas, quien también hizo historia con el equipo rojiblanco, fue maestro, formador y referente, dejando esa cifra atrás, resaltando con cada atajada su papel de leyenda.