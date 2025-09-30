Los Mundiales, además de por los goles, los campeones, las figuras y los partidos cardiacos, también se quedan en la memoria de los aficionados por las mascotas que los representan.
Usualmente, el país anfitrión del torneo revela a un personaje que se identifique con la cultura de la nación. Con un diseño innovador y entrañable, hay mascotas que pasan a la historia del futbol.
¿Cuáles han sido las mejores mascotas de la historia de las Copas del Mundo?
MÉXICO 1986 - PIQUE
Un emblema de México. Una mascota que fue un chile jalapeño, fácil de identificar con el pueblo mexicano. Pique, como Juanito en 1970, tenía un balón y un sombrero, esta vez con un bigote mexicano. Para muchos, entra entre las mejores, y sin duda, la mejor de los tres torneos en México.
SUDÁFRICA 2010 - ZAKUMI
El nombre de esta mascota está compuesto por ZA (la sigla de Sudáfrica en neerlandés, antiguo idioma oficial del país) y kumi, que significa “10” en distintos idiomas del continente africano. Un león con cabello verde, que iba muy acorde con el continente africano, con un toque de modernidad.
FRANCIA 1998 - FOOTIX
Inspirados en la idea de Inglaterra 1966, Francia eligió al animal nacional para su mascota: el gallo galo.
MÉXICO 1970 - JUANITO
Para el primer Mundial que se transmitió con la televisión a color, Juanito era un niño con la camiseta de la Selección Mexicana y un sombrero típico mexicano.
INGLATERRA 1966 - WILLIE EL LEÓN
La primera mascota en la historia de las Copas del Mundo, un león con una camiseta con la bandera británica estampada. Más inglés, imposible.
