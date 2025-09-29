La camiseta de la Selección Mexicana ha sido vestida por grandes figuras, quienes con su calidad y talento han buscado llevarla a lo más alto en las Copas del Mundo.

Con ese objetivo en mente, el Tricolor ha sumado en los últimos años a varios elementos que, pese a no haber nacido en México, han tomado la decisión de naturalizarse para defender los colores del país.

La presencia de naturalizados en el conjunto mexicano siempre ha generado debate entre la afición, que en muchos casos considera innecesaria la incorporación de estos jugadores.

Sin importar esas críticas, en los últimos procesos mundialistas la llegada de futbolistas no nacidos en México ha sido constante, dejando una lista de afortunados que incluso han llegado a disputar un Mundial.

En la lista de futbolistas que han jugado una Copa del Mundo destacan casos como el de Antonio Naelson "Sinha", mundialista en Alemania 2006, con más de 60 partidos con México, recordado por su talento y humildad.

También figura Gabriel Caballero, quien de la mano de Javier Aguirre se sumó a la Copa del Mundo de 2002, abriendo la conversación sobre los naturalizados.

Naturalizados mexicanos en Mundiales