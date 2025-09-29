Las Copas del Mundo han tenido, a lo largo de la historia, a grandes jugadores en las canchas, quienes con su talento y calidad deslumbran a los rivales.

En esa lista de destacadas estrellas, resalta uno que, con goles de gran calidad, se robó el corazón de los aficionados, volviéndose histórico del balompié.

Se trata del atacante alemán Miroslav Klose, exjugador del Bayern Múnich, quien, en su paso por el torneo de FIFA, colocó su nombre con letras de oro al convertirse en el máximo anotador del certamen.

Con una trayectoria en Mundiales que va de 2002 hasta 2014, el delantero acumuló 16 goles, superando a Ronaldo Nazário y dejando atrás a Gerd Müller. Su constancia, capacidad aérea y olfato goleador lo convirtieron en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, coronando su carrera con el título en Brasil.

ASÍ FUE SU CAMINO PARA SER EL MÁXIMO GOLEADOR

Klose debutó en Corea-Japón 2002 con una actuación sensacional: cinco goles, todos de cabeza, que anunciaban la llegada de un nuevo depredador del área.

En Alemania 2006, ya como figura consolidada de su país, repitió la dosis con otros cinco tantos y se llevó la Bota de Oro.

Con esa gran motivación, en Sudáfrica 2010 sumó cuatro más, acercándose al récord de Ronaldo Nazário. Mismo que alcanzó y superó en Brasil 2014, con 36 años y un rol más secundario, al anotar su gol número 16 en la semifinal ante el anfitrión.