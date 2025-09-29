La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra en la cuenta regresiva, generando en los aficionados de todo el mundo gran expectativa por lo que se podrá ver en la cancha.

Dentro de esos grandes misterios que envuelven al torneo de FIFA, se encuentra el de los uniformes de las selecciones participantes, quienes, además de buscar deslumbrar con un buen futbol, intentarán, con diseños innovadores, quedar en la memoria de los fanáticos.

Con ese objetivo, todas las marcas que estarán en el certamen se encuentran en los detalles finales que permitan, además de dar identidad a los países, ofrecer productos que puedan ser vendidos en todo el mundo.

Es por ello que te compartimos un listado de los cinco mejores uniformes en las Copas del Mundo, que, gracias a sus diseños, se han vuelto legendarios por su elegancia, originalidad o audacia, dejando huella en la memoria colectiva tanto como los goles que se celebraron con ellos.

LOS CINCO MEJORES UNIFORMES DE LA HISTORIA

Nigeria – Rusia 2018 Diseño vibrante con patrones geométricos verdes y blancos, inspirado en el uniforme de 1994. Combinó nostalgia con modernidad y se agotó en minutos tras su lanzamiento por su estilo único.

México – Francia 1998 Verde intenso con el Calendario Azteca al centro. Fusión perfecta entre identidad cultural y diseño deportivo. Considerado uno de los más icónicos en la historia del Tri.

Países Bajos – Alemania 1974 Naranja vibrante, minimalista y elegante. Asociado con la generación de Johan Cruyff y el “fútbol total”. Un clásico que marcó tendencia en estilo y juego.

Francia – Corea-Japón 2002 Azul profundo con detalles rojos y blancos. Diseño sobrio y moderno que reflejaba el orgullo de ser campeones defensores. Equilibrio entre tradición y renovación.

Argentina – México 1986 Celeste y blanco con franjas verticales clásicas. Asociado con la magia de Maradona y la conquista del título. Un uniforme que se volvió leyenda por lo que representó.