La Selección Mexicana estaba sufriendo ante Marruecos en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Sin embargo, una vez más Gilberto Mora de puso el traje de héroe.

Sobre todo, porque España estaba derrotando a Brasil, lo que dejaba sin muchas posibilidades al Tricolor de aspirar a uno de los boletos como mejore tercer lugar. El canterano de Xolos una vez más demostró frialdad para definir.

¿Cómo fue el gol de Gilberto Mora?

Marruecos había dominado la primera mitad del partido, quitándole la pelota a México y cerrándole los espacios. Eduardo Arce, entrenador del combinado nacional, no encontraba la fórmula para abrir a la muralla de jugadores africanos que se colocaba en tres cuartos de cancha.

La situación de puso cuesta arriba cuando Mateo Levy tuvo que dejar el partido luego de una conmoción que sufrió por un golpe en la cabeza. Para la segunda mitad, el accionar del partido no había cambiado mucho.

Luego de que España le anotó a Brasil, el Tri estaba obligado a buscar un gol para evitar la eliminación del campeonato juvenil y éste no tardo mucho en llegar para felicidad de los mexicanos.

Al minuto 49, México se lanzó al frente por la banda izquierda, donde el Chicha Sánchez mandó un centro que fue rechazado. El esférico le quedó a modo a Obed Vargas, que de volea se animó a sacar un remate.

Un marroquí se le puso enfrente y alzó los brazos, por lo que el balón pe pegó en la mano y se marcó la pena máxima a favor del equipo nacional, que en caso de cambiarlo por gol, los acercaba a los Octavos de Final.

El encargado de tomar el balón para cobrar el penalti fue Gilberto Mora, que en todo momento se notaba seguro y confiado. El canterano de Xolos una vez más mostró su frialdad y colocó su remate en el ángulo inferior derecho, con lo que sumó su tercer gol en el torneo.