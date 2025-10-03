El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los organizadores aprietan el acelerador para tener todo listo el 11 de junio, fecha en la que se escuchará el silbatazo inicial de la inauguración en el Estadio Azteca.

Muchos aficionados están pendientes del día a día de las actualizaciones. Recién se dieron a conocer las mascotas oficiales y el balón que se utilizará en el torneo, aunque lo que todos quieren que ya se revelen son los uniformes.

¿Cómo son los uniformes de México para el Mundial 2026?

Alessandro Del Piero dentro de la cancha fue uno de los delantero más finos y letales, que usualmente no cometía errores. No obstante, ahora que está lejos de las canchas, cometió una de las peores pifias de su vida.

El exjugador italiano filtró en redes sociales la imagen de los uniformes que usarán en el Mundial 2026 las selecciones que patrocina Adidas. La publicación la realizó en una historia de Instagram y minutos después la eliminó.

No obstante, el daño ya estaba hecho, debido a que se alcanzan a ver las indumentarias de combinados como Argentina, México, Alemania, España, Japón, Colombia y Bélgica.

Se filtraron los uniformes Adidas que usarán las selecciones en el Mundial 2026. Foto: Especial

La que más llamó la atención es la del Tricolor, debido a que confirma las filtraciones que se habían llevado a cabo en días pasados, situación que ha dividido opiniones entre los fanáticos nacionales.

En la playera de local, es en un tono verde fuerte que posee un diseño inspirado en la que se utilizó en el Mundial de Francia 98. Se incorpora el short en tono blanco y las calcetas rojas.

Por su parte, el jersey de local se percibe en un tono entre color hueso o totalmente blanco, con algunas grecas como parte del diseño que apenas se alcanzan a percibir. El short será en un color verde en tono oscuro con calcetas blancas.