Uno de los temas que más hermetismo ha guardado de cara al Mundial 2026 es el tema de los uniformes que usarán las 48 selecciones que logren clasificar a la competencia que arrancará el próximo 11 de junio.

En el caso de México, uno de los tres anfitriones, las redes sociales hicieron los suyo y ya se conocen las dos indumentarias. Tanto la de visita como la de local han generado opiniones divididas.

¿Cómo son los uniformes Adidas para el Mundial?

El jueves por la tarde la FIFA presentó de manera oficial el balón Triada, que rodará a lo largo de todos los partidos del Mundial 2026 que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Se sabe que la marca que patrocina el esférico realizó una ceremonia en Nueva York, donde invitaron a exfutbolistas y personalidades ligadas al deporte para conocer a fondo sus detalles.

Además, les habrían mostrado todos los uniformes de Adidas de cara a la Copa del Mundo, entres los que destacan los de México, Argentina, Alemania, España, Japón, entre otros.

Al parecer les habrían pedido a los asistentes discreción con ese tema, debido a que será hasta los próximos meses que cada uno de los combinados haga una presentación oficial.

Estas son las playeras para el Mundial 2026 que se alcanzan a ver. Foto: Especial

Sin embargo, Alessandro Del Piero, exdelantero italiano que es una de las caras de la marca alemana, tuvo un tremendo resbalón que no pasó desapercibido en las redes sociales, debido a que publicó una historia que de inmediato tuvo que eliminar.

El campeón del mundo en Alemania 2006 con la Azzurra, mostró cada una de las indumentarias, tanto de local como de visita de las selecciones patrocinadas por Adidas.

En la imagen que de inmediato se volvió viral se ve la playera de Argentina con las sombras negras en las franjas verticales, la de México al estilo del Francia 98. La de Alemania que homenajea a la que usaron en Italia 90 y que será la última que vistan con esa marca.

Mas atrás se alcanzan a percibir los uniformes de España, Japón, Colombia y Bélgica. Llama la atención que los de visita todos tienen el logo clásico de la marca y son sencillos en cuanto a sus colores.