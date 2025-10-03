La Selección Mexicana tiene dos compromisos bastante importantes en su preparación de cara al Mundial 2026. El primero de ellos será en Dallas ante Colombia y después regresarán a Guadalajara para enfrentarse a Ecuador.

Una de las grandes incógnitas que existe entre los aficionados es la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre, debido a que Javier Aguirre se ha encontrado con varios elementos lesionados.

¿Guillermo Ochoa regresa a Selección Mexicana?

Guillermo Ochoa fichó con el AEL Limassol de Chipre, donde recién comenzó a tener actividad. En sus primeros dos partidos, recibió siete goles y suma par de derrotas, aunado a que para el partido de Copa de esta semana no fue tomado en cuenta.

No obstante, luego de que se ausentó en los partidos ante Japón y Corea del Sur, se esperaba que Javier Aguirre lo contemplara para la lista de convocados de la Fecha FIFA de octubre, donde se enfrentarán a Colombia y Ecuador.

Sin embargo, Paco Memo brillará por su ausencia, debido a que el Vasco Aguirre decidió descartarlo del llamado nacional, ya que recién comenzó a sumar minutos en la Liga de Chipre.

De esta manera, la Selección Nacional tiene una vacante en la portería, toda vez que Luis Malagón y Raúl Rangel son las principales opciones del entrenador del equipo tricolor.

Carlos Acevedo está viviendo su segundo aire en la Liga MX. Foto: Imago7

Aunque se esperaba que Carlos Moreno, guardameta del Pachuca fuera quien ocupara su lugar, recién se supo que para esta convocatoria no será así, debido a que Javier Aguirre desea ver a otro jugador que está atravesando por un buen nivel.

Carlos Acevedo está viviendo su segundo aire en la Liga MX. Luego de que superó una grave lesión, el meta de Santos trabajó duro y de a poco se revalorizó para volver a defender al combinado nacional.

La última ocasión que Acevedo había sido contemplado por México fue en 2024, cuando lo llamaron de emergencia tras la lesión de Malagón. Aquella ocasión no tuvo minutos de juego.

Carlos Acevedo registró su último partido con la Selección Mexicana el pasado 19 de abril del 2023, en un amistoso ante Estados Unidos, encuentro que concluyó empatado 1-1.