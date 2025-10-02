Guillermo Ochoa por fin encontró equipo y aspira a llegar al Mundial 2026. El portero mexicano fichó con el AEL Limassol de Chipre, club en el que apenas suma dos partidos, pero ya permitió siete goles.

Eso le abre la posibilidad de pelear por un lugar en la lista final de Javier Aguirre, quien le puso como condición tener actividad semana a semana. Para la Fecha FIFA de octubre más de uno espera verlo en la convocatoria del Tri.

¿Memo Ochoa regresa a la Selección Mexicana?

El mes pasado Paco Memo fue descartado por el Vasco Aguirre, debido a que después de salir del AVS Futebol SAD de Portugal, el guardameta nacional no había tenido actividad.

Se especula que para los compromisos frente a Colombia y Ecuador, Guillermo Ochoa podría hacer su retorno al combinado nacional, pese a que apenas suma un par de partidos en Chipre.

No obstante, TUDN reportó que todo parece indicar a que al menos en la portería no habrá sorpresas en la lista que se revelará al parecer este viernes. El entrenador de México repetiría con Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno.

Memo Ochoa suma apenas dos partidos con el AEL Limassol de Chipre. Foto: Especial

“Creo que llevar a Memo sería regalarle la convocatoria, desde mi punto de vista”, comentó Gibrán Araige, reportero de Televisa que está muy pegado al entorno de la Selección Mexicana.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Julián Quiñones, quien fue borrado en los partidos de septiembre, regrese a una convocatoria. Cabe destacar que se habla de que la relación del colombiano naturalizado mexicano con Javier Aguirre no es la mejor.

“Sé que hubo una plática con Julián Quiñones, hubo acercamiento, no sé si va a estar todavía en la convocatoria. Pero sí hubo plática con gente de la Selección Mexicana y puede ser una de las novedades, lo está haciendo muy bien en la Liga de Arabia Saudita”, añadió.