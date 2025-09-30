Guillermo Ochoa sabe que para poder aspirar a ser parte de la lista final del Mundial 2026 con México está obligado a ser constante en su equipo. No obstante, luego de dos partidos con el AEL Limassol FC, el guardameta nacional se quedó sin entrenador.

El estratega italiano Paolo Tramezzani fue cesado debido a que a la directiva no le agradó el rumbo del equipo en los primeros cinco encuentros de la temporada. Sin embargo, se señala que el principal motivo fue la goleada ante el Omonia (5-0), justo cuando debutó Paco Memo.

¿Corre riesgo la titularidad de Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa se convirtió en el fichaje más atractivo del AEL Limassol FC de la Liga de Chipre. Para mala fortuna del canterano del América, en los dos partidos en los que ha participado no se fue nada bien.

Primero sumó una humillante derrota ante el Omonia 5-0 y posteriormente se repitió el tropiezo frente Akritas Chlorakas, donde pese a que tuvo varias intervenciones interesantes, no pudo evitar que su equipo cayera.

Tras el cese de Paolo Tramezzani, el estratega luso, Hugo Martins se encargará de ocupar ese lugar hasta el final de la temporada. De momento, se desconoce si tiene ideas diferentes y sacudirá el cuadro titular.

El luso, Hugo Martins, se convirtió en el nuevo entrenador de Memo Ochoa en el AEL Limassol. Foto: Especial

Es por esto que Memo Ochoa estaría en vilo, debido a que recién llegó y deberá llenarle el ojo en los entrenamientos a su nuevo técnico, de lo contrario corre riesgo de que lo mande a la banca.

Ochoa Magaña es consciente de que no pude fallar con su club, ya que Javier Aguirre está muy pendiente de su desempeño en Chipre. En caso de perder actividad con el AEL Limassol sería lapidario en sus aspiraciones por estar en el que sería su sexto Mundial consecutivo.