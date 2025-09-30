El domingo pasado México sufrió de más, pero mostró jerarquía ante Brasil, combinado al que le sacaron el empate en su debut dentro del Mundial Sub-20 que se juega en Chile.

Uno de los jugadores que mejor se vio en el terreno de juego es Diego ‘Chicha’ Sánchez, quien aseguró que se sintió cómodo en el primer partido y, de paso, advirtió que el único objetivo es ganar el título.

¿Qué dijo Chicha Sánchez del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana tuvo un debuto positivo en el Mundial Sub-20 de Chile. Iniciaron ganando ante Brasil, pero el partido se les complicó y estuvieron a punto de perder, pero un agónico gol rescató el empate.

Será este miércoles cuando el Tricolor juvenil haga frente a España, donde podrían definir el rumbo de su estancia en la Copa del Mundo. No obstante, pese a que será una prueba bastante complicada, se respira un ambiente de confianza entre los jugadores.

Uno de ellos es el Chicha Sánchez, quien aseguró que tanto él como sus compañeros no están pensando en nada que no sea regresar a casa con el trofeo de campeones del mundo.

“Venimos a lo que venimos, a buscar el campeonato. Yo sé que son partidos muy difíciles, pero sé que podemos con eso y más”, comentó en charla con Fox Sports.

Sobre el primer partido que participó ante la Verdeamarela, Chicha se sinceró y dijo que los nervios le ganaron en los primeros minutos, pero una vez que se soltó, todo cambió en el terreno de juego.

“La verdad me sentí un poco nervioso en los primeros minutos, pero ya después de ahí me sentí como libre de hacer mis cosas (sic). Me sentí muy feliz y estoy muy contento porque fue mi debut en un Mundial”, añadió el jugador de Tigres.

De cara al choque ante La Furia Roja, donde no tendrán espacio para una derrota, Diego Sánchez se perfila para de nuevo ser titular en el esquema que plantee Eduardo Arce.