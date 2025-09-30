A poco menos de un año para que comience el Mundial 2026, se comienzan a revelar los últimos detalles para la competencia que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Semanas atrás en redes sociales se filtraron imágenes del diseño que tendrá el balón del torneo que por primera ocasión se disputará con 48 selecciones. Será este jueves 2 de octubre cuando se conozca de manera oficial.

¿Cómo es el balón del Mundial 2026?

Mediante una publicación en redes sociales, FIFA lanzó el anuncio de que será este jueves cuando los aficionados podrán conocer el balón con el que e disputará el Mundial 2026.

Como ya lo han estado haciendo con otros temas, la promo fue proyectada en la Spehere de Las Vegas, donde mostraron todos los esféricos que ha patrocinado la marca Adidas.

Finalmente, cuando llegaron al de 2026, apareció tapado con la leyenda: “Something big is about to drop” (algo grande está por venir). De esta manera, los amantes del futbol podrán opinar sobre el balón de la Copa del Mundo a partir de este viernes.

Este jueves se conocerá de manera oficial el balón del Mundial 2026. Foto: Especial

Pese a que oficialmente no se conocen muchos detalles sobre la pelota, en días pasados un usuario de TikTok mostró en su cuenta que ya poseía el balón llamado ‘Trionda’, que integra símbolos característicos de cada país anfitrión.

En el caso de México aparece un Águilas; por Estados Unidos colocaron estrellas y finalmente una hoja de maple para Canadá. El esférico tiene colores verde, azul y rojo con vivos y detalles en negro y blanco.

Hasta el momento se desconoce cuánto costará el balón oficial del Mundial 2026. No obstante, se espera que su previo oscile entre los 2 mil pesos, como ocurrió con el de Qatar 2022.