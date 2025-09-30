La plantilla que dirige Eduardo Arce pinta para ser una de las mejores en cuanto a proyección que tiene México desde hace años. Con jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Diego Ochoa o Hugo Camberos, el equipo emociona.

En este Mundial Sub-20 de Chile 2025, empataron su primer partido ante Brasil a dos goles, por lo que de sumar puntos ante España y Marruecos, estarían en buen camino para pasar de la Fase de Grupos hacia las fases finales.

¿Hasta dónde llegará México en el Mundial Sub-20 según Chat GPT?

"La plantilla tiene varias virtudes: juventud con potencial, jugadores con experiencia en selecciones juveniles, algunos desequilibrios ofensivos, pero también debilidades que pueden aparecer: consistencia, experiencia en torneos grandes, profundidad en banca, presión ante rivales de élite". dice la inteligencia artificial de Chat gtp.

"Tomando en cuenta la competencia, la falta de experiencia de los futbolistas , la versatilidad táctica, y considerando que México ya ha mostrado capacidad (el empate con Brasil es un buen indicio), mi predicción optimista/moderada es que México podría alcanzar los cuartos de final del Mundial Sub-20 como objetivo realista".

México y Brasil comparten la segunda posición en el Grupo C | FOTO: EFE

"Si todo sale bien — buen sorteo, menos errores, actuaciones destacadas ofensivas y defensivas, un poco de suerte — podría incluso aspirar a semifinales. Pero veo muy difícil (aunque no imposible) que llegué a la final o que se consagre campeón, dados los rivales y la exigencia en esa etapa"

"Entonces, mi pronóstico: México Sub-20 llegará como máximo a semifinales, más probablemente será eliminado en cuartos de final".

Selección Mexicana Sub-20 Foto: @miseleccionsubs

