La portería de la Selección Mexicana en las dos décadas pasadas estuvo mayormente ocupada y defendida por dos nombres en específico: Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona. g

Salvo ciertas excepciones, ellos fueron los encargados de atajar en los partidos del Tri desde prácticamente 2005 hasta 2024.

El canterano del América fue quien atajó en tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022), pero el histórico de La Máquina fue el cancerbero titular en el logro más grande de México en futbol: la medalla de oro en Londres 2012.

Incluso, Chuy Corona vivió la experiencia de los Mundiales en tres ocasiones distintas, aunque jamás pudo jugar ningún minuto, en 2006, 2014 y 2018. Siempre asistió como suplente de Ochoa, y de Oswaldo Sánchez en la edición de Alemania.

Sin embargo, esta competencia de arqueros quedó de lado por un momento en la retirada de Corona del balompié profesional. Pues 'Paco Memo' le mandó un cariñoso mensaje por redes sociales.

¿Qué dijo Memo Ochoa sobre el retiro de Jesús Corona?

"Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa", se lee en la publicación del portero del AEL Limassol en sus redes sociales.

Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa. @jesuscorona01 pic.twitter.com/ez0TFWhy8P — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) September 29, 2025

Corona se retira a los 44 años de edad, luego de muchos torneos de trayectoria en la Liga MX, mientras que Ochoa, con 40 años, sigue en el futbol europeo, con la esperanza de poder asistir a su sexta Copa del Mundo.

Por si fuera poco, 'Chuy' escogió el partido ante Cruz Azul de la Jornada 11 de la Liga MX para que fuera su última función en el profesionalismo. Una despedida nostálgica para un ícono del club.

