Pepe Segarra se ha convertido en una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo mexicano que ha marcado generaciones con su estilo único narrando beisbol de las Ligas Mayores, la Liga Mexicana y futbol americano de la NFL.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, su nombre ha acompañado momentos inolvidables en transmisiones de eventos como Super Bowls, Series Mundiales y Juegos Olímpicos.

Junto a sus ex compañeros Antonio de Valdés y Enrique Burak, formó parte de “Los Tres Amigos”, el trío que se convirtió en referencia obligada para los aficionados al deporte en México, especialmente en Televisa (hoy TUDN) y, más recientemente, en Fox Sports.

Nacido el 6 de octubre de 1954, José Vicente Segarra García encontró su vocación en el periodismo deportivo a principios de los años 80, cuando superó una prueba para narrar en Televisa.

Su carisma y conocimiento lo llevaron a cubrir eventos de talla mundial, consolidándolo como un ícono de la narración deportiva. Sin embargo, más allá de los estadios, Segarra guarda otra pasión que lo define tanto como el deporte: la música.

Desde joven, Pepe estuvo inmerso en el mundo musical gracias a su padre, un apasionado diseñador de portadas de discos que trabajó como director de arte en CBS (hoy Sony Music) y luego fundó su propio negocio.

Esta conexión familiar no solo lo acercó al rock, sino que despertó en él una obsesión que podría calificarse como una 'extraña enfermedad'.

¿Cuál es la 'extraña enfermedad' que padece Pepe Segarra?

En un video que circula en redes sociales, Segarra admitió ser un 'comprador compulsivo' de discos, una afición que lo ha llevado a acumular una colección impresionante.

“Casi, casi vivo en la banqueta, porque me empujan los discos. Mi mamá decía que yo debería vivir en una bodega y creo que tenía razón porque sí hay un comprador compulsivo de discos”, bromeó.

Y es que su colección incluye entre 10 mil y 15 mil vinilos y cerca de 80 mil discos compactos, una cifra que refleja su devoción por la música.

Entre sus tesoros musicales, Segarra destaca su amor por los Beatles, con discos como 'Sargento Pimienta' y 'Viaje Místico y Misterioso' entre sus favoritos. También menciona 'Who’s Next', de The Who, como una “verdadera joya” y el primer álbum de The Doors como los que llevaría “hasta la tumba”.

"Está difícil escoger, soy 'Beatlemaniaco' de corazon, me encanta el 'Sargento Pimienta', también me encanta el 'Viaje Mistico y Misterioso', pero sobre todo el del grupo 'The Who', que se llama 'Who's Next', ese disco en una verdadera joya, o el primero de los 'Doors'", confeso Segarra sobre cuál de todos sus discos estaría dispuesto a llevarse hasta la tumba.