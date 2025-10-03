Keylor Navas es una voz autorizada en cuanto a la portería se refiere. Campeón de todo con el Real Madrid, y es considerado por muchos como uno de los mejores (o el mejor) porteros en la historia de Concacaf.

Ahora, en su etapa en la Liga MX con los Pumas, el cancerbero tico se ha visto envuelto en un entorno mexicano, en donde ha dejado claro sus preferencias en referencia a los guardametas aztecas. Puntualmente, de Guillermo Ochoa y Jorge Campos.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre Ochoa y Jorge Campos?

En una reciente entrevista con David Faitelson, el portero costarricense reveló sus preferencias entre dos referentes del arco mexicano. Con base en lo que vivió dentro del campo a lo largo de su carrera.

Cuando se le preguntó a quién de los dos prefería, Keylor aseguró: "Yo me quedo, por lo que vi con Ochoa". Una declaración que sorprendió a más de uno, ya que se considera a Campos como el mejor en la historia de México.

Keylor Navas defiende a Memo Ochoa previo enfrentar a México / Foto: Imago7

Sin embargo, se puede entender esta elección debido a que él y 'Paco Memo' vivieron muchas disputas dentro del terreno de juego, debido a que defendieron los tres palos de sus respectivos países por más de una década.

Por lo tanto, se puede también comprender que el ex del Paris Saint Germain no tiene muy presente la carrera de 'El Brody' quien ahora es analista de TV Azteca. Pues pese a que no fue contemporáneo, a Campos se le toma muchas veces como un referente cuando se habla de porteros de la Concacaf.

Jorge Campos fue mundialmente reconocido por sus coloridos uniformes. Foto: Especial

