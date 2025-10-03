La presentación del nuevo balón que rodará en la Copa del Mundo de 2026 causó miles de comentarios en redes sociales. Algunos buenos, otros no tanto, y muchos más de indiferencia.

Las comparaciones con redondas de ediciones pasadas evidentemente no se hicieron esperar, desde los más antiguos en los años 60, 70, 80 y más, hasta a los más recientes, como el 'Jabulani', de Sudáfrica 2010, o el 'Brazuca' del torneo en 2014.

Lee también ¿Cuáles fueron los primeros balones que se utilizaron en la historia de las Copas del Mundo?

Los mejores MEMES de la presentación de Trionda

Foto: Capturas

Foto: Capturas

Foto: Capturas

Este balón, está inspirado en los colores representativos de los tres países anfitriones del certamen. Rojo, de Canadá, azul por Estados Unidos, y verde por México, y además tendrá 11 versiones distintas, las cuales estarán a la venta para todo el público.

Estas ediciones irán desde los 10 mil, hasta los 400 pesos mexicanos (en su versión mini). Lo que también ha desatado las críticas de las personas deseadas de adquirirlo, por los elevados precios.

Lee también Gilberto Mora conquista a la afición mexicana, y también los mejores MEMES; así aplauden su participación en el Mundial Sub-20