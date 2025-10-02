El nombre de Gilberto Mora no solamente ha sido arropado por la afición mexicana, sino también por la prensa internacional. A sus dieciséis años, el joven futbolista mexicano sueña con escribir historia en el Mundial de 2026 con la Selección Mayor.
Este verano, el paso que Gilberto Mora ha construido en los dos partidos que México ha disputado— en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20— ha sido firme. Durante el reciente encuentro ante España, firmó un doblete que rescató el empate para el combinado nacional.
Esto, sumado a su participación en la Copa Oro con la Selección Mayor, lo han convertido en una figura que va en crecimiento dentro del balompié mexicano.
En redes sociales, la respuesta al desempeño del joven volante de los "Xolos" de Tijuana ha sido positiva. Estos son algunos de los mejores memes que los usuarios de X han creado, a propósito de Gilberto Mora.
Lee también ¿Rodrigo Huescas se pierde el Mundial 2026? Copenhague confirma la gravedad de su lesión