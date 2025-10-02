El nombre de Gilberto Mora no solamente ha sido arropado por la afición mexicana, sino también por la prensa internacional. A sus dieciséis años, el joven futbolista mexicano sueña con escribir historia en el Mundial de 2026 con la Selección Mayor.

Este verano, el paso que Gilberto Mora ha construido en los dos partidos que México ha disputado— en la Fase de Grupos del Mundial Sub-20— ha sido firme. Durante el reciente encuentro ante España, firmó un doblete que rescató el empate para el combinado nacional.

Esto, sumado a su participación en la Copa Oro con la Selección Mayor, lo han convertido en una figura que va en crecimiento dentro del balompié mexicano.

En redes sociales, la respuesta al desempeño del joven volante de los "Xolos" de Tijuana ha sido positiva. Estos son algunos de los mejores memes que los usuarios de X han creado, a propósito de Gilberto Mora.

Lee también ¿Rodrigo Huescas se pierde el Mundial 2026? Copenhague confirma la gravedad de su lesión

Así se ha dado la respuesta en redes sociales, durante las participaciones de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Mi hermano y yo peleándonos por ver quien es Gilberto Mora en la reta de la cuadra. Ambos con +30 años.



pic.twitter.com/amPdnWwmB8 — Mael (@Jc_Rossonero) October 1, 2025

Gilberto Mora a los 16 años // Yo a los 16. pic.twitter.com/N7O24MxhbZ — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) October 1, 2025

Yo en el baño del jale con 32 años creyéndome Gilberto Mora pic.twitter.com/1jgXLJwQu9 — Opinión del Tricampeón (@OpinionAme) October 1, 2025

Yo bebiendo todo el Bacardí del planeta para que Gilberto Mora nunca lo pruebe y no arruine su carrera.

pic.twitter.com/q4vBqGaE4k — Lic. Santiago Gyökeres (@SantiagoVilli) October 1, 2025

Yo de guardaespaldas de Gilberto Mora con la misión de alejarlo de Alexis Vega. pic.twitter.com/NuT7iEoRQN — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) October 1, 2025

Como me mira mi papá cuando dicen la edad de Gilberto Mora



pic.twitter.com/nbpFr5FH37 — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) October 1, 2025

Yo dándole like a cualquier tweet que involucre o mencione a Gilberto Mora pic.twitter.com/lQ15vsnCkX — Bierrocal 🎃 (@abelitomixx) September 28, 2025