Gilberto Mora se ha convertido en uno de los futbolistas más deseados en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile. El joven de 16 años dejó buenas sensaciones en su debut ante Brasil y contra Marruecos se destapó con dos goles; se espera que ante Marruecos marque la diferencia para que México avance a los Octavos de Final.

La euforia por el canterano es tal que se habla de que visores de equipos importantes de Europa no le han quitado el ojo de encima a Gil. No obstante, no serían los únicos, ya que existe la posibilidad de que lo junten con Lionel Messi.

¿Inter Miami quiere a Gilberto Mora?

Gilberto Mora ha tenido un ascenso meteórico en su carrera. Con 15 años debutó en Primera División con Xolos de la mano de Juan Carlos Osorio y un año después ya era titular con Liga MX.

Eso lo llevó a tener un llamado para la Selección Mexicana Mayor, disputando la Copa Oro. Incluso logró ser titular en la Final, lo que generó opiniones divididas entre los aficionados.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón al Vasco Aguirre, ya que ahora es una figura en el Mundial Sub-20 y clubes de Inglaterra y España le estarían siguiendo la pista para una futura contratación.

Gilberto Mora festeja sus dos goles con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

La élite europea no sería la única que le sigue de cerca el rastro a Gilberto Mora, ya que según el portal ‘Transfer News’, el Inter Miami de la MLS también tiene visores para seguirle la pista en el torneo andino.

Según cita dicho medio, Mora aún no tiene contacto con ningún club, pero el cuadro de la MLS no ha estado visoreando en los partidos ante Brasil y España. Se maneja la posibilidad de que usen a Lionel Messi como gancho en caso de que deseen hacer una oferta formal.