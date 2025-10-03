El joven futbolista mexicano Gilberto Mora, de apenas 16 años, se ha convertido en la sensación del Mundial Sub-20 tras anotar un doblete frente a España en la Jornada 2.

Sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana han encendido la ilusión de la afición, que ve en él un futuro prometedor.

Hace 20 años una generación dorada de México brilló al ganar la Copa del Mundo Sub 17, la primera en la historia del país, y hoy, uno de los jugadores que formó parte de aquella gesta aplaude el paso que está teniendo en el balompié el futbolista de los Xolos.

¿Quién es el ex seleccionado nacional que alabó las cualidades de Gilberto Mora?

El papel que ha desempeñado Mora en el futbol mexicano y sobre todo con las oportunidades que ha tenido defendiendo los colores de Seleccionado Nacional no ha pasado desapercibida para Enrique Esqueda, quien fue uno de los integrantes de aquel equipo que se coronó en Perú.

“Gilberto Mora es un talento que no existe comúnmente en México, yo lo vengo siguiendo desde que debutó, me llama mucho la atención que haya debutado tan joven y por eso lo vengo siguiendo”, mencionó Esqueda en una charla con Fox Sports México. "Está haciendo cosas que a su edad parecen improbables, entonces sin duda alguna está saliéndose de la línea”, agregó.

“Se ve una persona muy bien preparada, habla varios idiomas, yo creo que es una persona y un buen futbolista que lo van a llevar de muy buena manera; no me espanta que mañana la prensa y todo lo que pase a su alrededor, hablen tanto de él porque está bien arropado y yo creo que va a hacer una carrera muy importante”, especificó el 'Paleta'.