Allan Saint-Maximin, jugador de las Águilas del América, ha conquistado a la afición mexicana no solo con su talento en la cancha, sino también con un emotivo anuncio personal.

El futbolista francés, quien llegó a México el 8 de agosto de 2025 para unirse al club azulcrema, compartió en Instagram una fotografía sosteniendo a su recién nacido hijo, Isaïe Saint-Maximin, quien tendrá nacionalidad mexicana.

La noticia desató una ola de felicitaciones y bromas entre los seguidores, quienes ya sueñan con el pequeño como futura estrella del futbol mexicano.

Desde su arribo, Saint-Maximin ha mostrado una rápida adaptación al país, tanto en lo deportivo como en lo personal.

En la cancha, se ha convertido en una pieza clave para el esquema del técnico André Jardine, impresionando con su velocidad y habilidad.

Fuera del terreno de juego, el jugador de 27 años ha conectado con los aficionados a través de las redes sociales, compartiendo momentos de su vida en México.

¿Cómo fue la reacción de los usuarios de las redes tras el nacimiento del hijo de Allan Saint-Maximin?

La publicación del futbolista generó revuelo en redes, donde los aficionados no solo celebraron el nacimiento, sino que también especularon sobre el futuro del pequeño.

FOTO: @st_maximim

“Nació el 10 que en 18 años nos llevará al quinto partido en mundiales”, escribió un seguidor.

Otro comentó: “En 18 años tendremos crack franco-mexicano en la Selección”.

Frases como “el extremo que necesitará la selección” reflejan el entusiasmo de los fans, quienes ven en el hijo de Saint-Maximin una posible joya del futbol.

En menos de dos meses, Saint-Maximin no solo ha dejado huella en el América, sino que ha fortalecido su vínculo con México al convertirse en padre de un niño mexicano. La afición, emocionada, ya imagina un futuro donde Isaïe El Rey, criado entre dos culturas, pueda brillar en el futbol mundial, portando con orgullo la bandera de México.